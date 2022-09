Matica Fintec, marginalità record nel 1° semestre 2022

Matica Fintec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di soluzioni tecnologiche per l'emissione di card digitali, ha chiuso ildel 2022 con unpari a 8,3 milioni di euro, in crescita di circa il 17% rispetto al 30 giugno 2021. La crescita a doppia cifra del fatturato conferma il trend positivo post-pandemia, mentre prosegue il focus sull'internazionalizzazione con il 96% dei ricavi realizzato all'estero, per la maggior parte in Europa, Asia e continente americano.L'è pari a 2,3 milioni di euro (1,6 milioni al 30 giugno 2021, +50,8%) conal 28% (record) rispetto a 21,9% del semestre precedente. L'è pari a 1,2 milioni di euro (0,6 migliaia di euro al 30 giugno 2021)."I risultati raggiunti nel primo semestre 2022 evidenziano un andamento molto positivo, sia in termini di crescita di fatturato che di marginalità, con un EBITDA margin migliorato di oltre sei punti percentuali e un utile netto raddoppiato rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente", ha commentato il"Tali risultati confermano la validità delle nostre scelte strategiche e ancorarealizzato a cavallo dei due semestri - ha aggiunto - Per il futuro l'obiettivo è di continuare a portare avanti il nostro modello aziendale con soluzioni all’avanguardia e di cogliere tutte le possibili sinergie derivanti dalle acquisizioni, certi di poter proseguire il nostro piano di sviluppo con successo".L'risulta cash positive e pari a 0,7 milioni di euro, rispetto a una posizione cash positive pari a 1,8 milioni di euro al 31 dicembre 2021.