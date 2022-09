Cina, PMI ufficiale: attività manifatturiera cresce inaspettatamente a settembre

(Teleborsa) - L'economia cinese registra risultati in chiaroscuro nel mese di settembre 2022, secondo i dati dei PMI pubblicati oggi da Pechino. Secondo i dati forniti dal National Bureau of Statistics, ilè salito a 50,1 punti dai 49,4 del mese precedente e risulta superiore ai 49,6 attesi, tornando sopra la soglia chiave dei 50 punti sotto la quale l'attività si contrae.Tuttavia, le interruzioni legate al COVID hanno continuato a pesare su altre parti dell'economia, con ilcinese che è sceso a 50,6 a settembre da 52,6 del mese precedente. Ilcinese è sceso a 50,9 a settembre da 51,7 del mese precedente.Risulta invece in modesta decelerazione l'attività manifatturiera in Cina secondo il. Il PMI manifatturiero è sceso a settembre a 48,1 punti, dai 49,5 precedenti e attesi. "Le condizioni economiche nel settore manifatturiero cinese sono, poiché gli sforzi per contenere il COVID-19 hanno pesato sulla performance - si legge nell'analisi - La nuova produzione totale è diminuita per il secondo mese consecutivo, il che ha portato a un nuovo calo della produzione, mentre le imprese hanno anche ridotto l'attività di acquisto e le scorte".La lettura di Caixin. Caixin esamina un focus group più piccolo composto da più imprese private, mentre il sondaggio governativo copre un focus group più ampio e le industrie per lo più di proprietà statale.