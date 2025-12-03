USA: produzione industriale +0,1%, fermo il manifatturiero

(Teleborsa) - Cresce in linea con loe attese la produzione industriale negli Stati Uniti nel mese di settembre. Secondo i dati pubblicati dalla Federal Reserve, si è registrata una variazione positiva dello 0,1% su base mensile, in linea con il consensus, dopo il -0,3% del mese precedente (rivisto da un preliminare +0,1%).Su base annua si registra una salita dello 0,8%, dopo il +1,3% del mese precedente.La produzione manifatturiera non registra variaizoni su mese, rispetto al +0,1% del consensus, e si confronta con il +0,1% di agosto (dato rivisto da un preliminare +0,2%).Nello stesso periodo la capacità di utilizzo relativa a tutti i settori industrialisi è attestata al 75,9%, come il mese precedente, risultando inferiore alle stime degli analisti (76,9%).