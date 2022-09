La pasta Fini approda a Milano con 110 anni di tradizione per conquistare il mondo

(Teleborsa) - Iled il meglio della tradizione culinaria emiliana compionoed approdano. Un evento all’insegna del gusto e della genuinità, una grande festa a tema, con diversi stand culinari pronti a preparare sul momento la pasta fresca.Obiettivo dell'evento è, che ha una storia ultracentenaria, a partire dalla prima salumeria-pastificio artigianale di corso Canalchiaro, a Modena, per arrivare alla realtà imprenditoriale di oggi, che conta oltre 100 dipendenti ed esporta in 30 Paesi del mondo."Fini è un brand fra i più antichi nella storia gastronomia italiana ed è ancora legato al nome di una famiglia, quella di Telesforo che è il fondatore", ha ricordato l'Amministratore delegato del Gruppo Fini,, aggiungendo "un'azienda che ha vissuto diverse vicissitudini, ma oggie, sia a livello finanziario grazie agli azionisti che stanno continuando ad investire, sia per la riconoscibilità del brand".il manager attende una, considerando la difficile congiuntura economica, lil caro energia e la delicata fase di rilancio del brand, ma confermagrazie anche al contributo degli altri brand del Gruppo, come "Le Conserve della Nonna".Il gruppo Fini, fra ivanta una produzione dii e vendite superiori a. Proprio di recente Fini ha rinnovato la sua linea di prodotti, inserendo ben 15 nuove idee di pasta ripiena, rivisitata nelle ricette, nei ripieni e nella veste grafica.La nuova gamma rinnovata di pasta fresca è suddivisa in due linee: Antica Bottega, che comprende undici ricette semplici, tipiche della tradizione emiliana e italiana, tra cui tortellini con prosciutto crudo e parmigiano reggiano, ravioli al brasato e tortelloni ricotta e spinaci, e le Nuove Tradizioni, che propone abbinamenti più audaci ed è pensata per stimolare la curiosità gastronomica dei consumatori."Questo è un anno molto importante per noi,, ma portano con sé anche una grande responsabilità e sono per noi uno stimolo importante nel guardare avanti", ha commentato, Chief Marketing Officer del Gruppo Fini, spiegando che "veniamo a Milano con l'idea di portare le cose buone di Modena e dell'Emilia in Italia e in tutto il mondo"."Valori comesono sempre", ha sottolineato il manager, aggiungendo che il gruppo cerca sempre di "bilanciare innovazione e tradizione"."Fedele a questi valori, Gruppo Fini ha rinnovato la suadei sapori", ha detto Famulari, facendo cenno alla varietà di produzione, che va dai tradizionali tortellini con prosciutto, parmigiano reggiano e mortadella Igp ai nuovissimi ravioli cacio e pepe, salsiccia e friarielli o radicchio e scamorza.Tra iche contraddistinguono il marchio Fini c'è la, che si declina nell', ma include anche investimenti per il(impianto fotovoltaico dedicato) e pergenerati dai processi produttivi (economia circolare).