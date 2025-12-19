Unione Italia Food, Natale a tavola: tradizione, industria e simboli del Made in Italy

(Teleborsa) - In, tra ricette della tradizione e prodotti simbolo come, protagonisti del periodo più intenso dell’anno per il settore alimentare.Secondoquesto legame si riflette in una grande forza produttiva:, confermando il Natale come il momento di massima espressione della cultura gastronomica nazionale."Le festività valorizzano il meglio della nostra tradizione alimentare - affermaassociazione di categoria aderente a– Grazie al lavoro delle aziende italiane, ricette e tradizioni nate nei territori sono diventate patrimonio nazionale e oggi anche globale, accessibili a chi, in Italia e nel mondo, sceglie il Made in Italy.e il Natale è il momento in cui queste eccellenze raggiungono il loro valore simbolico più alto, unendo convivialità, identità e apertura ai mercati internazionali".A confermare il, che evidenziano come per molte categorie alimentari dicembre rappresenta uno dei mesi più impattanti in termini di consumo. Ilche segnano il momento in cui la festa si compie., a dimostrazione di un legame fortissimo tra questi prodotti e la ritualità natalizia.sono infatti i veri protagonisti delle tavole, chiamati a chiudere gli abbondanti pasti delle feste.Nell’eterna sfida tra i due grandi lievitati,Ma pur restando icone indiscusse della celebrazione natalizia, panettone e pandoro stanno vivendo una nuova stagione di consumo: sempre più spesso escono dai confini del calendario, trasformandosi in unaNon sorprende, quindi, che 5 italiani su 10 dichiarino di averne aumentato il consumo anche prima e dopo le festività.sono anche ambasciatori dell'italianità nel mondo:(Francia, Germania, Belgio, Svizzera e Regno Unito) come primo mercato, seguita da Stati Uniti, Canada, Australia, Brasile e Argentina.Ma tra i dolci tipici del periodo natalizio non può mancare il torrone. Di questo speciale prodotto a base di albume d'uovo, zucchero, miele e mandorle tostate vengonoche corrispondono al 25% del consumo annuo, confermando la tradizione che lega questo alimento al Natale.Tra i piaceri più riconoscibili del periodo natalizio, poi, il cioccolato occupa un posto privilegiato., e accanto al cioccolato crescono anche le creme spalmabili dolci, che raggiungono 4.900 tonnellate, spesso protagoniste delle colazioni e dei momenti di condivisione.Praline e specialità al cioccolato si confermano apprezzate tanto sulle tavole italiane quanto sui mercati internazionali:Simbolo dell, la pasta rappresenta una costante sulle tavole degli italiani e a Natale si conferma emblema di convivialità, condivisione e rafforzamento dei legami familiari.: ogni regione custodisce le proprie tradizioni, ma al di là delle differenze territoriali c'è un filo comune che unisce tutte le famiglie italiane, ed è proprio la pasta, presente immancabilmente nei menu delle feste. Non a caso, l'Italia è il Paese con il più alto consumo al mondo, con 23,3 kg pro capite all'anno, che nel mese di dicembre sono 1,5 kg a testa tra pasta di semola, pasta all'uovo e pasta ripiena.Si tratta diche si rafforza nei momenti di gioia. Sulle tavole della Vigilia non può poi mancare il pesce, con il surgelato che si afferma come una scelta pratica e coerente con la tradizione.Grazie alle sue caratteristiche di conservabilità,, evitando la concentrazione degli acquisti nelle giornate più affollate che precedono le feste. A dicembre se ne consumano 8.200 tonnellate, pari a una o due porzioni a testa, quantità che rispecchia il ruolo centrale di questo prodotto nei menu della Vigilia.Oltre ai momenti trascorsi in famiglia, le vacanze di Natale sono anche sinonimo di tempo da dedicare ai propri interessi e per vivere ritmi più lenti:che accompagnano colazioni senza fretta e pomeriggi dedicati alle preparazioni casalinghe. Un'abitudine che trova riscontro nei numeri: a dicembre si acquistano 33 mila tonnellate di biscotti, ma è un successo che non si esaurisce con il Natale., pari a oltre la metà dell’intero comparto, e un valore che raggiunge 3,8 miliardi di euro, in crescita rispetto all’anno precedente (+0,6%).Non solo prodotti finiti,. I preparati per torte, con circa 200 mila confezioni vendute, rispondono a un'esigenza di creatività domestica che trova nel periodo natalizio il suo momento di massima espressione.