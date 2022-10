Agroalimentare, Enea e Sapienza lanciano progetto Ue METROFOOD-IT

(Teleborsa) - Migliorare l'eccellenza scientifica nel campo della qualità e sicurezza alimentare promuovendo la metrologia per alimenti e nutrizione. Con questo obiettivo, nell'ambito di un settore così strategico di sviluppo com'è quello agroalimentare,organizzano, il prossimo 4 Ottobre, l'finanziato nell'ambito delIl progetto, coordinato da, vede la partecipazione died avrà una durata complessiva di. METROFOOD-IT si inserisce nel quadro dell'Infrastruttura di Ricerca Europea METROFOOD-RI nell'ambito della Roadmap ESFRI per il dominio Health and Food.L'evento di lancio offrirà l'opportunità di presentare il progetto di rafforzamento della componente nazionale dell'infrastruttura di ricerca, focalizzato in particolare sulla componente elettronica e la sua integrazione con le facilities fisiche, per lae la fornitura di servizi a supporto della digitalizzazione del sistema agroalimentare, qualità e sicurezza alimentare, rintracciabilità di materie prime e prodotti, food transparency, economia circolare e sostenibilità.– spiega l'ENEA – sono rivolti a diverse categorie di utenti con possibilità accesso a facilities fisiche (laboratori e impianti) e risorse elettroniche (app, software, modelli) e consentirà a METROFOOD-IT di agire da interfaccia tra ricerca e innovazione, attori industriali e consumatori, definendo e testando processi e scenari per lo sviluppo di sistemi agroalimentari sostenibili e innovativi.La comunicazione aperta e la stretta interazione con i vari stakeholders del sistema agroalimentare su obiettivi, attività, risultati ed impatti, consentirà di promuovere un coinvolgimento diretto e motivato, attraverso l'applicazione di une la realizzazione di Living Labs.