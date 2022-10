RFI, Fiorani: "Mesi decisivi per gare PNRR: aspettiamo l'esito del mercato"

(Teleborsa) - "Per creare il massimo valore dalla dimensione e dalla portata degli investimenti, al di là di quelli previsti nell'ambito del PNRR, che ha declinato una serie di strumenti, RFI ha improntato il suo sforzo realizzativo e gestionale al rispetto dei principi e delle pratiche per la qualità degli investimenti infrastrutturali e alla sostenibilità dei processi. Dieci le linee di azione strategica confluite nel Piano Industriale del Gruppo per integrare la sostenibilità in tutti i processi aziendali. Bisogna cercare di muovere persone e merci usando la modalità ferroviaria, che è un tipo di trasporto collettivo e green". È quanto ha affermato, a margine del primo Sustainability day del Gruppo FS Italiane in occasione del Festival dello Sviluppo sostenibile di Asvis. "Si conciliano con fatica ma si conciliano gli strumenti nuovi che abbiamo avuto dalle norme del PNRR che si chiamano dibattiti pubblici: luoghi di confronto nei quali ascoltiamo, sulle ipotesi progettuali che abbiamo studiato, l'opinione di tutti i soggetti interessati all'opera. Questo confronto è stato avviato già su molte delle opere del PNRR in maniera accesa ed è stato, sicuramente, molto utile per noi e credo anche per i territori con i quali siamo andati a discutere. Il confronto è avvenuto attraverso riunioni strutturate, intense, dettagliate in cui noi abbiamo avuto modo di spiegare il nostro progetto e le nostre scelte. Il dibattito è stato gestito da un'arbitro terzo, il coordinatore del dibattito pubblico, che ha garantito un equilibrio tra le posizioni e tra le domande e le risposte a cui i due mondi devono far fronte nella fase di questo processo"."Il programma PNRR procede abbastanza bene. Questi sono i mesi decisivi, stiamo lanciando tutte le gare che dovranno essere messe sul mercato entro l'anno, al massimo entro il mese di febbraio 2023, per essere sicuri di raggiungere l'obiettivo 2026 di realizzazione delle opere. Abbiamo ogni settimana una gara importante. Abbiamo fatto un grande lavoro preparatorio e confidiamo nel fatto che gli imprenditori, a cui abbiamo spiegato e anticipato tutta una serie di temi generali, siano pronti. Aspettiamo l'esito del mercato".