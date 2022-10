Nexi, incrementato il riacquisto parziale di due bond

Nexi

(Teleborsa) -, società PayTech quotata su Euronext Milan, ha, incrementando l'importo totale di acquisto inizialmente previsto come corrispettivo per i titoli validamente portati in adesione e accettati per l'acquisto.Le offerte sono state avviate il 27 settembre 2022 e completate il 4 ottobre 2022. Al termine di scadenza, sono stati validamente portati in adesione alle offerte titoli per un importo complessivo pari adin linea capitale. Nexi ha incrementato ha l'importo inizialmente previsto da 400.000.000 euro a, e, pertanto, annunciato che l'ammontare finale accettato (Final Acceptance Amount) è stato pari aL'offerta era rivolta ai portatori dei titoli rappresentativi del prestito obbligazionario denominato "€825,000,000 1.75% Senior Notes due 2024" (Codice ISIN XS2066703989) e "€1,050,000,000 1.625% Senior Notes due 2026" (Codice ISIN XS2332589972). La data diè attesa per il 7 ottobre 2022.