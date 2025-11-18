Milano 17:35
42.839 -2,12%
Nasdaq 18:44
24.617 -0,74%
Dow Jones 18:44
46.201 -0,84%
Londra 17:35
9.552 -1,27%
Francoforte 17:35
23.181 -1,74%

BFF Bank, Moody's rivede al rialzo tutti i rating

Banche, Finanza, Rating
BFF Bank, Moody's rivede al rialzo tutti i rating
(Teleborsa) - Moody's ha rivisto al rialzo di un notch tutti i rating di BFF Bank, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, con un incremento che comprende anche il Baseline Credit Assessment (BCA) di BFF che passa a "ba2" e il Long-term Bank Deposits che passa a "Baa2", un notch superiore all'Investment Grade.

L'azione positiva di rating riflette la valutazione di Moody's secondo la quale la posizione di capitale della banca è migliorata e il rischio di rifinanziamento si è ridotto, nonché l'aggiornamento della metodologia di Moody's sui rating delle banche.

In sintesi, i rating assegnati a BFF da Moody's sono: Outlook: Stabile; Baseline Credit Assessment, incrementato a "ba2" da "ba3"; Adjusted Baseline Credit Assessment, incrementato a "ba2" da "ba3"; Long-term Bank Deposits, incrementato a "Baa2" da "Baa3", Stabile; Short-term Bank Deposits, incrementato a "Prime-2" da "Prime-3"; Long-term Issuer Rating, incrementato a "Ba2" da "Ba3", Stabile; Senior Unsecured Regular Bond/Debenture, incrementato a "Ba2" da "Ba3", Stabile; Preferred Stock Non-cumulative, incrementato a "B2(hyb)" da "B3(hyb)"; Long-term Counterparty Risk Ratings, incrementato a "Baa2" da "Baa3"; Short-term Counterparty Risk Ratings, incrementato a "Prime-2" da "Prime-3"; Long-term Counterparty Risk Assessment, incrementato a "Baa2(cr)" da "Baa3(cr)"; Short-term Counterparty Risk Assessment, incrementato a "Prime-2(cr)" da "Prime-3(cr)".
Condividi
```