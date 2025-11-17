MEF, il 19 novembre asta di riacquisto di titoli in Bankitalia per 5 miliardi di euro

(Teleborsa) - Il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha comunicato che il2025 effettuerà, presso la Banca d'Italia, un'sul mercato, tramite asta competitiva, riservata agli operatori Specialisti in titoli di Stato, per un. Tale operazione utilizzerà le eccedenze di cassa disponibili sul "Conto disponibilità" detenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia.saranno: BTP IT0005514473 con scadenza 15/01/2026 e cedola 3,50%; BTP IT0005437147 con scadenza 01/04/2026 e cedola 0,00%; BTP IT0005538597 con scadenza 15/04/2026 e cedola 3,80%; CCTeu IT0005428617 con scadenza 15/04/2026; BTP IT0005556011 con scadenza 15/09/2026 e cedola 3,85%.Il giorno stabilito per l'asta, entro le ore 11, gli operatori Specialisti potranno presentare fino ad un massimo di cinque offerte di cessione per ogni titolo, da inoltrare alla Banca d'Italia secondo le modalità tecniche stabilite nella Convenzione stipulata dalla Banca d'Italia medesima con gli operatori ammessi a partecipare all'operazione. Il MEF si riserva la facoltà di non accogliere offerte di cessione presentate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato. Ildell'operazione è fissato per il