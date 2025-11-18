Milano 17:35
Nexi, Barclays ha una partecipazione potenziale del 5,133%

Finanza, Fintech, Partecipazioni rilevanti
(Teleborsa) - Barclays ha una partecipazione potenziale del 5,133% in Nexi, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 10 novembre 2025.

In particolare, lo 0,590% sono diritti di voto riferibili ad azioni, il 3,912% sono "Right to recall" senza data di scadenza; obbligazioni convertibili con data di scadenza compresa tra il 24/04/2027 ed il 24/02/2028; lo 0,631% sono "Portfolio Swap" con data di scadenza compresa tra il 29/12/2025 ed il 29/04/2027; Equity Swap con data di scadenza compresa tra il 10/09/2027 e il 13/09/2027; CFD senza data di scadenza.
