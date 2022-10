Covid, tornano a crescere i contagi

(Teleborsa) - Ilindipendente dellarileva nella settimana 28 settembre-4 ottobre 2022, rispetto alla precedente, un rilevante aumento di(244.353 vs 160.829) e una diminuzione dei(281 vs 307). In crescita anche i casi attualmente positivi (491.811 vs 444.389), le persone in(486.842 vs 440.608), icon sintomi (4.814 vs 3.653) e le terapie intensive (155 vs 128).Sonoi nuovi contagiati dalregistrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 45.225) secondo i dati del Ministero della Salute. Lesono 56 (ieri 43). Ilè stabile al 20,1%. Ie antigenici effettuati sono 222.926 rispetto ai 224.969 del giorno precedente."La netta ripresa della circolazione virale – spiega il presidente della Fondazione Gimbe,– coinvolge l’intero territorio nazionale e sta già facendo sentire i suoi effetti sui ricoveri in area medica e, in misura minore, in terapia intensiva. All’inizio di questa nuova ondata la preoccupazione è forte per vari fattori: la campagna vaccinale è sostanzialmente ferma, la copertura della quarta dose per anziani e fragili non decolla, la stagione influenzale è in arrivo e sui mezzi pubblici si è detto addio all’obbligo di mascherina".