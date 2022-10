Nasce Fideuram Direct: la casa per gli investimenti digitali

Gruppo Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, la nuova piattaforma digitale destinata ai risparmiatori e ai trader che vogliono investire da remoto, in autonomia o con un approccio guidato. La, operativa dallo scorso 30 settembre,fra la competenza e la solidità di, leader nel Wealth Management in Italia con 2,4 miliardi di masse in gestione, e l’esperienza digitale di, integrata lo scorso febbraio.Grazie a Fideuram Direct i clienti avranno a disposizione un’ampia gamma di soluzioni digitali, innovative e sicure:attive su oltre 50 mercati;per i clienti che vogliono affidarsi agli specialisti di Fideuram Asset Management SGR;delle principali case d’investimento internazionali;, per consentire la piena operatività quotidiana del cliente attraverso i canali digitali."Con Fideuram Direct puntiamo sul Digital Wealth Management, in linea con la forte spinta verso la digitalizzazione che caratterizza il Piano d’Impresa 2022-2025 di tutto il", afferma, Responsabile Fideuram Direct, aggiungendo "è un progetto innovativo, destinato agli investitori che vogliono operare direttamente sui mercati finanziari con una esperienza digitale, in autonomia o con supporto remoto e che consente l’accesso a soluzioni d’investimento d’avanguardia"."Il nuovo modo di operare, che si affianca e crea sinergie con il modello vincente e consolidato delle reti di consulenti finanziari e private banker - prosegue Bortolan - si arricchirà, nel tempo, grazie alle migliori professionalità di Fideuram Asset Management SGR e di Alpian, startup svizzera con la quale già esiste un modello integrato di sviluppo strategico".