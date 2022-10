Pirelli, CdA coopta Li Fanrong e lo nomina presidente

Pirelli

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, produttore di pneumatici che fa parte del FTSE MIB, ha proceduto alla. La società aveva comunicato sabato che Ning Gaoning si era dimesso da presidente e consigliere in ragione della cessazione dalla sua carica di presidente di Sinochem Holdings Corporation.Il CdA ha anche provveduto a, attribuendogli la rappresentanza legale della società così come tutti gli altri poteri attribuiti in base al vigente Statuto, fermi restando i poteri e le prerogative del CdA. È stata inoltre deliberata la nomina di Li Fanrong come componente del Comitato Strategie e del Comitato Nomine e Successioni.Il nuovo consigliere, che resterà in carica fino alla prossima assemblea degli azionisti,e non risulta detenere azioni e/o altri strumenti finanziari emessi da Pirelli.