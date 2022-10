Pubblicità, agosto in calo per gli investimenti: -3,5%

(Teleborsa) - Il mercato degliin Italia chiude il mese dia -3,5%, portando ladei primi 8 mesi del 2022 a -1,4%. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti "Over The Top" (OTT), l'andamento nel periodo gen/ago 2022 risulta in negativo -4,5%."Il periodo non è certo dei migliori per l'economia e anche per l'industria della comunicazione, che da sempre risente degli andamenti e delle previsioni macroeconomiche, le recenti previsioni sull'andamento del PIL, al ribasso, e la possibile recessione tecnica nel 2023 ne sono chiara testimonianza. – ha spiegato, Adintel Mediterranean Cluster Leader di Nielsen –. Agosto è comunque il mese più scarico in termini di investimenti come nel resto dell'Europa e ha visto una frenata accentuata rispetto ad altri paesi anche a causa delle elezioni che stavano per arrivare, contribuendo ulteriormente all'incertezza. In ogni caso, vediamo andamenti diversi per i mezzi, alcuni in crescita, segno che comunque il tessuto è tutto sommato vitale e la leva comunicazione rimane importante, considerando i 12 settori in crescita".Relativamente ai singoli mezzi, laè in calo del 7,8% ad agosto e del -8,8% nel periodo gen/ago 2022. In negativo la: i, ad agosto sono in calo del 16,1% (il periodo cumulato chiude a -4,4%), mentre icrescono del 11,6% (il periodo cumulato chiude a -0,8%), Cresce laa agosto, +6,4% (il periodo cumulato chiude a +4,2%). Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell'intero universo delnel periodo gen/ago 2022 chiude con un +3% (-2,9% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet).Continua la ripresa dell'(Transit e Outdoor) che conferma l'andamento positivo con un +73,5% nel periodo gen/ago 2022. In positivo anche lache chiude il periodo gen/ago 2022 a +46,0%, mentre è in lieve negativo il-0,3%. Continua la ripresa degli investimenti pubblicitari sul mezzoSono in totale 12 iin crescita nel mese di agosto, il contributo maggiore è portato dai settori Enti/Istituzioni (+23,7%), Industria/edilizia/attività (+65,8%), Tempo Libero (+20,4%), Turismo/Viaggi (+38,5%). In calo a agosto gli investimenti di Automobili (-40,1%), Alimentari (-21,7%) , Distribuzione (-13,7%) e Toiletries (-17,7%). Relativamente ai comparti con una maggiore quota di mercato, si evidenzia, nei primi 8 mesi del 2022, l'andamento positivo di(+4,9%),(+78%) e(+7,1%).