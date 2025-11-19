Milano
Bilancia commerciale USA in agosto
19 novembre 2025 - 14.35
USA,
Bilancia commerciale in agosto pari a -59,6 Mld $
, in aumento rispetto al precedente -78,2 Mld $ (la previsione era -61,3 Mld $).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
