Cina, dati deludenti a ottobre: produzione industriale sotto le attese e vendite positive ma in rallentamento
(Teleborsa) - Segnali non particolarmente incoraggianti giungono da alcuni importanti dati macro cinesi pubblicati stamattina, che indicano - in particolare - una crescita inferiore alle attese della produzione industriale e leggermente superiore delle vendite al dettaglio per il mese di ottobre, in entrambi i casi in rallentamento rispetto al mese precedente.

Secondo i dati del Bureau of Statistics cinese, la produzione industriale è cresciuta del 4,9% su base annua a ottobre, meno del mese precedente (+6,5%) e del consensus (+5,5%). La crescita degli ultimi 12 mesi si assesta al 6,1%, sotto il 6,2% del mese precedente.

La debole spesa aziendale è continuata a ottobre, con gli investimenti in immobilizzazioni in calo dell’1,7% su base annua, quasi il doppio rispetto alle previsioni di un calo dello 0,9%. Gli investimenti hanno rallentato ulteriormente rispetto al calo dello 0,5% del mese precedente.

Fanno meglio delle aspettative invece le vendite al dettaglio. I consumi, infatti, registrano a ottobre un incremento del 2,9% su base annua, meglio del 2,7% previsto, ma in rallentamento rispetto al +3,0% rilevato a settembre. Negli ultimi 12 mesi, le vendite sono salite del 3,3%, contro il +3,5% del periodo precedente.

Il tasso di disoccupazione è leggermente sceso al 5,1%, contro il 5,2% del mese precedente e del consensus.

(Foto: Christian Lue on Unsplash)
