Milano 17:35
43.767 -0,52%
Nasdaq 22:00
24.800 -0,83%
Dow Jones 22:01
46.590 -1,18%
Londra 17:35
9.675 -0,24%
Francoforte 17:35
23.591 -1,20%

Spese costruzioni USA (MoM) in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Spese costruzioni USA (MoM) in agosto
USA, Spese costruzioni in agosto su base mensile (MoM) +0,2%, invariato rispetto al precedente (la previsione era -0,2%).
