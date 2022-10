Bankitalia taglia stime crescita Italia 2023 a +0,3%

(Teleborsa) -Le nuove previsioni formulate indicano unl'anno venturo, ben 1 punto al di sotto delle stime indicate in precedenza. In compenso la crescitamentre per il 2024 è stata rivista a +1,4% da +1,7%. L'attività risentirebbe della frenata degli investimenti e dei, attesi innel 2023.Lo- si sottolinea - presuppone che isi mantenganoe che isiano coerenti conper i contratti futures: per ilsi stima un prezzo di circa 103 dollari al barile nella media del 2022, poco meno di 80 dollari nel 2023 e 74 dollari nel 2024, mentre per ilsi stimano 150 euro per mwh nel 2022, quasi 190 euro nel 2023 e poco meno di 120 euro nel 2024. Gli scenari, inoltre, tengono conto delle misure inserite nella, di quelle adottate quest'anno per contrastare gli effetti del caro energia e dell'utilizzo dei fondi europei confluiti nel"Le prospettive delineate nello scenario di base - precisa Bankitalia - sono circondate da incertezza molto elevata, derivante principalmente dall'evoluzione della guerra in Ucraina e delle sue conseguenze su prezzi e disponibilità delle materie prime",In unodove lea partire dall'ultimo trimestre dell'anno", laeconomica dell'Italiaquest'anno ee tornerebbe a crescere moderatamente solo nel 2024.Le previsioni dellsono invece state riviste marcatamente al rialzo da Palazzo Koch, che ora stima una crescita dei prezzi al consumo, del 6,5% nel 2023 ed una attenuazione più marcata al 2,3% nel 2024.