MPS, Borsa: operazione fortemente diluitiva, applica modello rolling

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -sottolinea che l'operazione di aumento di capitale diè qualificata "", e perciò trova applicazione la normativa di riferimento del. Si tratta dell'introduzione di una finestra di consegna addizionale delle nuove azioni in ciascuna giornata del periodo d'offerta e non soltanto alla fine dell'operazione. L'obiettivo è evitare che si verifichino anomalie di prezzo sui titoli azionari.Nel comunicato in cui MPS ha reso noto che "l'operazione è interamente garantita" e che il CdA ha fissato i termini definitivi dell'aumento di capitale, è stato sottolineato che verrà riconosciuta agli azionisti che ne facciano richiesta la, a partire dal terzo giorno di offerta, purché siano rispettate le modalità operative previste da Monte Titoli.Ildelle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione. Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione per le quali sia stata esercitata la Facoltà di Consegna Rolling saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile in cui i relativi Diritti di Opzione sono stati validamente esercitati, a partire dal terzo giorno di offerta.Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione per le quali non sia stata esercitata la Facoltà di Consegna Rolling e le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Asta dell'Inoptato saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli entro il termine della giornata contabile del, per disponibilità in pari data.