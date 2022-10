Sinelec (gruppo ASTM) si aggiudica gara per sistemi smart road A24 e A25

(Teleborsa) -, società tecnologica del(big italiano delle infrastrutture) si è aggiudicata, in raggruppamento di imprese, la gara per la progettazione e realizzazione deie delsulle. Il valore dell'accordo quadro è di circa 200 milioni di euro. Il raggruppamento guidato da Sinelec è formato da Itinera ed Euroimpianti, rispettivamente società di costruzioni e società di impiantistica del Gruppo ASTM, da PSC e Alpitel con i progettisti RINA Consulting, PROGER, SINA (Gruppo ASTM), Carlorattiassociati.Gli interventi previsti si svilupperannodelle autostrade che collegano il Lazio con l'Abruzzo, con l'innovazione tecnologica di Sinelec che riguarda: Sistemi Smart Road; Green Island; Sistemi di Monitoraggio.prevedono impianti di telecomunicazione in favore della mobilità connessa, sistemi per il monitoraggio del traffico e ambientale, oltre a sistemi di controllo ed elaborazione dei dati raccolti.Lesono aree multi-funzionali destinate alla generazione e all'immagazzinamento di energia pulita. Sono previsti 14 Green Island lungo l'intero sviluppo delle autostrade A24-A25, dove saranno installate colonnine di ricarica elettrica rapida per gli autoveicoli e aree di ricarica e di atterraggio/decollo dei droni.Ilriguarderà 170 ponti e viadotti per un totale di 836 campate che saranno complessivamente monitorate attraverso sistemi dinamici e statici. Tali sistemi consentono di valutare il processo di naturale invecchiamento delle opere d'arte e quindi di programmare in modo efficace gli interventi.