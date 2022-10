IEG, TTG Travel Experience: numeri boom per l'edizione 2022

(Teleborsa) -con un dato nel segnoLa risposta del mercato globale presente alla, conferma che la. Gli operatori professionali hanno ripreso a creare valore, in linea con le nuoveaspettative dei viaggiatori, sia nel segmento leisure, sia in quello business.Come detto, il successo dei saloni diconferma che il viaggio è un bene su cui le persone investono, perché genera arricchimento culturale, benessere fisico, accrescimento delle persone e lo fa in modo immediato e senza vincoli, «unbound» come ricorda il tema scelto per il 2022.Non solo: i mille buyer esteri provenienti da, decretano sul versante dell’incoming l’interesse per le città d’arte, la cultura, l’enogastronomia, il turismo attivo e il segmento lusso in Italia, con le 20 Regioni presenti tra i padiglioni della Fiera di Rimini. Gli agenti di viaggio e i tour operator tra gli stand delle 60 destinazioni estere ritrovano sul mercato italiano la spinta per la prossima stagione invernale a medio e lungo raggio soprattutto verso i climi caldi, così come verso la montagna italiana.Con 2- chiarisce la nota - "si confermano inoltre la piattaforma di comunicazione leader in Italia per l’incoming e l’outgoing che beneficia di due fattori. Il primo, che il calo di presenze nelle strutture ricettive si è fermato al -7% rispetto al 2019, grazie alla performance positiva del trimestre estivo (secondo i dati di Federalberghi). Il secondo, il “cambio di pelle” che il turismo ha compiuto nel post pandemia portando all’attenzione dell’industria dei viaggi e dell’accoglienza nuovi modi di vivere la vacanza; su tutti, il fenomeno del “workation” cioè la vacanza basata sul profilo del lavoratore che sposta il suo luogo di lavoro in una città diversa. Dal “southworking” che conferma il successo delle regioni del Sud Italia nell’interesse dei buyer esteri, al “daybreak” nelle città europee o la scoperta di itinerari inediti basati sull’esperienza del cibo e dell’incontro con culture nuove, con laUn successo a 360 gradi, confermato anche dallaSi conferma anche la capacità diOltre 200 eventi con più di 250 speaker ospitati nelle sette Arene: dall’utilizzo delle tecnologie digitali e del metaverso ai viaggi spaziali, alla Vision +23, evento clou per conoscere i nuovi linguaggi del mercato consumer."Assieme alle più rappresentative associazioni di categoria, da Federalberghi e a tutti i settori rappresentati da Confturismo, ad ASTOI, FTO, sino a FAITA Federcamping, SIB, Fiavet, Assoviaggi e CNA, Assopiscine, il partner istituzionale ENIT, tutte le Regioni, sino al mondo della ricerca con ISNART, Politecnico di Milano e il CNR, analisti di mercato- conclude la nota