Kroger compra la rivale Albertsons per 24,6 miliardi di dollari

Kroger

Walmart

Albertsons

Costco

(Teleborsa) -, la seconda maggiore catena di negozi al dettaglio negli Stati Uniti, dietro, ha raggiunto un, che occupa la quarta posizione dopo. Kroger acquisirà tutte le azioni in circolazione di Albertsons per un corrispettivo totale stimato di 34,10 dollari per azione, il che implica un, inclusa l'assunzione di circa 4,7 miliardi di dollari di debito netto di Albertsons. Il prezzo rappresenta un premio di circa il 32,8% rispetto al prezzo di chiusura del 12 ottobre 2022 e del 29,7% rispetto al prezzo medio degli ultimi 30 giorni.Insieme, Albertsons e Kroger impiegano attualmente più di 710.000 dipendenti e gestiscono un totale di 4.996 negozi, 66 centri di distribuzione, 52 stabilimenti di produzione, 3.972 farmacie e 2.015 centri di rifornimento. Su base combinata, le società hanno generato circa 210 miliardi di dollari di, 3,3 miliardi di dollari die 11,6 miliardi di dollari dinell'anno fiscale 2021."Albertsons porta un'impronta complementare e opera- ha commentato Rodney McMullen, presidente e amministratore delegato di Kroger, che continuerà a ricoprire il ruolo di presidente e amministratore delegato della società combinata. - Questa fusione fa avanzare il nostro impegno a costruire un sistema alimentare più equo e sostenibile espandendo la nostra impronta in nuove aree geografiche per servire più America con cibo fresco e conveniente".In connessione con l'ottenimento dell'autorizzazione regolamentare necessaria per portare a termine la transazione, Kroger e Albertsons prevedono di effettuare. Albertsons è disposta ache verrebbe ceduta agli azionisti di Albertsons immediatamente prima della chiusura della fusione e opererebbe come una società quotata autonoma. Kroger e Albertsons hanno concordato di collaborare per determinare quali negozi comprenderebbero SpinCo, nonché la capitalizzazione pro forma di SpinCo. SpinCo dovrebbe controllare tra 100 e 375 negozi.