Wells Fargo, utili trimestrali in calo. Aumenta accantonamenti

Wells Fargo

(Teleborsa) -, una delle quattro più grandi banche statunitensi, ha registratopari a 19,51 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2022, rispetto ai 18,83 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno scorso. L'è sceso del 31% a 3,53 miliardi di dollari dai 5,12 miliardi di dollari del secondo trimestre 2021. L'è stato di 0,85 dollari per azione (1,17 dollari un anno fa), incluso un impatto di 0,45 dollari per azione da spese per contenzioso, risanamento dei clienti e questioni normative. Il, secondo i dati di Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 1,09 dollari su ricavi di 18,78 miliardi di dollari.La banca ha accantonato 784 milioni di dollari indopo averli ridotti di 1,4 miliardi di dollari un anno fa. La disposizione include un aumento di 385 milioni di dollari dell'indennità per perdite su crediti che riflette la crescita dei prestiti e un ambiente economico meno favorevole, ha affermato la banca."La nostra solida performance aziendale nel terzo trimestre è stata significativamente influenzata da, o 0,45 dollari per azione, in perdite operative relative a contenziosi, risanamento dei clienti e questioni normative principalmente legate a una varietà di", ha commentato il CEO Charlie Scharf."Ci siamo concentrati sull'aumento della nostra capacità di guadagno e vediamo gliche guidano una forte crescita del reddito da interessi netti e la nostra continua attenzione al miglioramento dell'efficienza operativa con conseguente riduzione delle spese escluse le perdite operative di cui sopra", ha aggiunto.