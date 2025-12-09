AI e occupazione: la visione del CEO di Wells Fargo

Wells Fargo

(Teleborsa) - Il CEO di, Charlie Scharf, ha dichiarato che l’intelligenza artificiale rappresenta una grande opportunità per migliorare l’efficienza operativa e potrebbe influenzare le decisioni delle aziende in materia di forza lavoro.Durante una conferenza organizzata da, Scharf ha spiegato che l’adozione di strumenti di intelligenza artificiale generativa ha reso gli ingegneri della banca dal 30% al 35% più efficienti nella scrittura di codice. Pur non avendo comportato tagli occupazionali immediati, l’impatto sulla produttività è già evidente, ha sottolineato il CEO.Scharf ha affermato che: dalla compliance alle questioni legali, dai call center alla produzione di pitch book per l’investment banking, fino alla redazione di credit memo nella divisione commerciale.Wells Fargo, che a fine settembre contava oltre 210.000 dipendenti, continua a ridurre la base dei costi e prevede maggiori spese per indennità di licenziamento nel quarto trimestre. Parallelamente, la banca ha creato un nuovo ruolo dedicato alla supervisione dell’AI, affidato a Saul Van Beurden, e avviatoper più di 90.000 dipendenti, distribuendo strumenti di AI su oltre 180.000 desktop.Con la rimozione del tetto agli asset che ne limitava la crescita, Wells Fargo sta puntando su nuove aree di espansione, come l’aumento degli investimenti in marketing per attrarre depositi. Scharf ha aggiunto che la banca non sente la pressione di effettuare acquisizioni, ma potrebbe valutare opportunità strategiche qualora le autorità di regolamentazione si mostrassero più flessibili.