Moltiply, Intesa alza target price con conferma del solido percorso di crescita

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha incrementato a 57,8 euro per azione (dai precedenti 57,3 euro) il target price su Moltiply Group (in precedenza denominata Gruppo MutuiOnline), società quotata su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 42%.

Gli analisti scrivono che Moltiply continua a registrare solidi dati trimestrali, dimostrando anche che la redditività della Divisione Mavriq rimane solida, con risultati superiori alle aspettative, nonostante l'acquisizione di Verivox. Le prospettive per la restante parte dell'anno sono complessivamente positive; sottolineano che il quarto trimestre del 2024 è stato particolarmente positivo sia per le Divisioni BPO&Tech di Mavriq che per Moltiply.

"Consideriamo il modello di business diversificato del gruppo una fonte di ulteriori opportunità di crescita, garantendo al contempo stabilità e resilienza degli utili - si legge nella ricerca - Sottolineiamo inoltre la posizione di leadership sia del business tradizionale che delle aziende acquisite negli ultimi anni".

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)
