Moltiply, Intesa alza target price con conferma del solido percorso di crescita

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha incrementato a 57,8 euro
per azione (dai precedenti 57,3 euro) il target price
su Moltiply Group
(in precedenza denominata Gruppo MutuiOnline), società quotata su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo visto l'upside potenziale del 42%.
Gli analisti scrivono che Moltiply continua a registrare solidi dati trimestrali
, dimostrando anche che la redditività della Divisione Mavriq rimane solida, con risultati superiori alle aspettative, nonostante l'acquisizione di Verivox. Le prospettive per la restante parte dell'anno sono complessivamente positive; sottolineano che il quarto trimestre del 2024 è stato particolarmente positivo sia per le Divisioni BPO&Tech di Mavriq che per Moltiply.
"Consideriamo il modello di business diversificato del gruppo una fonte di ulteriori opportunità di crescita, garantendo al contempo stabilità e resilienza degli utili
- si legge nella ricerca - Sottolineiamo inoltre la posizione di leadership sia del business tradizionale che delle aziende acquisite negli ultimi anni".(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)