Debito pubblico Italia, avanzi primari e crescita sostenuta fondamentali per la sostenibilità

(Teleborsa) - Secondo le stime dell'agenzia di rating europeailitaliano (BBB+/Stabile) scenderà quest'anno a circa il(era al 150% nel 2021) su una crescita economica reale di circa +3,2% nonostante un sensibile indebolimento delle prospettive nella seconda metà del quest'anno a causa della. Per il 2023 le previsioni guardano ad una crescita del PIL nominale "più moderata" e tassi di interesse più elevati peseranno su ulteriori riduzioni del rapporto debito/PIL.Nello specifico, gli analisti di Scope sostengono chesaranno fondamentali per garantire ladel debito pubblico. Il risultato principale è che i maggiori costi di finanziamento dell'Italia limiteranno il margine di manovra fiscale del prossimo governo rendendo quindi necessario un ulteriore miglioramento del 2% del PIL nel saldo primario di bilancio per rimanere entro il limite del 3% del deficit di"Idell'Italia sono aumentati sostanzialmente negli ultimi 12 mesi, con il rendimento deia 10 anni che è salito a oltre il 4,5% da meno dello 0,6% nell'estate dello scorso anno, livelli che non si vedevano dal 2013" sottolinea in una nota Scope Ratings che ricorda come i tassi siano in aumento per tutte le economie dell'area dell'euro, ma il cui impatto è più grave per i paesi altamente indebitati come l'Italia. Losuiè aumentato di circa 100 punti base da gennaio a 250 punti base, "aggiungendo alle pressioni suila politica interna e internazionale e le sfide economiche che l'Italia deve affrontare dopo le elezioni del mese scorso".Gli analisti hanno riconosciuto all'Italia un record di– con avanzi primari elevati in media dell'1,4% del PIL nei cinque anni prima della pandemia – e suggerisce che il nuovo governo, dato il bilancio ereditato, favorirà il ritorno agli. "Lesi sono riprese rapidamente dalle sostanziali cicatrici della pandemia. È probabile che il disavanzo di bilancio scenda a quasi il 5% del PIL quest'anno, al di sotto dell'obiettivo del 5,6% e del 7,2% registrato nel 2021, nonostante i maggiori costi per interessi. Ildovrebbe scendere appena al di sopra dell'1% del PIL grazie a un aumento del gettito fiscale – favorito dall'elevato tasso di crescita del PIL nominale in un contesto di inflazione in ripresa – un mercato dele una minore spesa connessa alla", sottolineano gli analisti di Scope."Stimiamo unadel PIL di circa lo 0,5% l'anno prossimo e un rimbalzo dell'1,5% nel 2024 e solo dell'1% circa negli anni successivi. Ciò sottolinea la necessità che il nuovo governo si attenga, se non rafforzi, lefavorevoli alladell'amministrazione Mario Draghi e mantenga un percorso di graduale risanamento di bilancio per garantire la sostenibilità del debito pubblico italiano", conclude l'agenzia di rating europea.