Fenix Entertainment, Banca Profilo taglia target price

(Teleborsa) -ha ridotto a(da 9 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, confermando ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre del 2022, che si è chiuso con un valore della produzione pari a 13,59 milioni di euro e una perdita netta pari a -463 mila euro.Gli analisti hanno rivisto al ribasso le stime suie ora prevedono che crescano a un CAGR 2021-2024 del 21%, in calo rispetto al precedente 30%. Ilaggregato (compresi Laser e Verve) è destinato a salire a un CAGR 21-24 del 3% per raggiungere 61,5 milioni di euro, ben al di sotto delle precedenti proiezioni del 12% a 79 milioni di euro.L'dovrebbe aumentare a 11,1 milioni di euro (contro i 10,3 milioni di euro precedenti) nel 2022, con unadel 20%, al di sopra della precedente stima del 18%. Banca Profilo stima che l'EBITDA cresca a un CAGR del 27% nel periodo 2021-2024 per raggiungere 14,2 milioni di euro o un margine del 23%, al di sotto della nostra precedente stima a un CAGR del 42%."A causa della criticità dello scenario italiano legato al teatro, èdel business verso docu, docu-fiction, emotainment e serie TV - si legge nella ricerca - Con questo obiettivo, la società ha avviato un'espansione internazionale attraverso collaborazioni e coproduzioni di alto livello".