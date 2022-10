Fon.Te., rinnovato il CDA del Fondo del Terziario

(Teleborsa) - Si è insediato oggi 18 ottobre ilil Fondo Pensione Complementare per i dipendenti da aziende del Terziario (commercio, turismo e servizi). Il Cda, composto dai rappresentanti di Confcommercio Imprese per l'Italia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UilTucs, ha designato per il prossimo triennio al vertice di uno dei più grandi fondi negoziali italiani(Confcommercio – Imprese per l'Italia) in veste di presidente e(Filcams- CGIL) come vice presidente.Deleletto nel corso dell'Assemblea dell'11 ottobre scorso fanno, inoltre, parte: Marco Abatecola (Confcommercio – Imprese per l'Italia); Brunetto Boco (UilTucs); Ernesto Boschiero (Confcommercio – Imprese per l'Italia); Roberto Calugi (FIPE-Confcommercio); Dario Campeotto (Fisascat-CISL); Vincenzo De Luca(Confcommercio – Imprese per l'Italia); Pietro De Rossi (Filcams- CGIL); Augusto Patrignani (Confcommercio – Imprese per l'Italia); Pierangelo Raineri (Fisascat-CISL); Giuseppe Zimmari (UilTucs).Ileletto nella medesima seduta assembleare dell'11 ottobre scorso, è presieduto da Oriana Calabresi (UilTucs) ed è composto da Cosimo Paolo Ampolo (Fisascat – CISL); Alessandra De Feo(Confcommercio – Imprese per l'Italia) e Claudio Lenoci (Confcommercio – Imprese per l'Italia)."Il Fondo Fon.Te. nel corso dell'ultimo decennio – ha dichiarato– si è affermato e consolidato come uno dei fondi negoziali più grandi ma, anche a seguito delle modifiche statutarie intervenute ad aprile scorso, l'ampliamento del numero degli iscritti deve essere la priorità dell'azione del Fondo nei prossimi anni, unitamente all'erogazione di servizi sempre più efficienti e in linea con le esigenze dei nostri iscritti e delle aziende associate"."La nostra priorità rimane – ha detto– quella di sostenere i nostri iscritti nella costruzione di una prestazione previdenziale integrativa ma al contempo siamo chiamati con grande impegno e verso le generazioni più giovani a promuovere campagne non solo informative ma formative sulla necessità e opportunità di iscriversi a un fondo di previdenza complementare".