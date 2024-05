Crescita lavoro femminile nel terziario italiano: le regioni a prevalenza femminile sono al Nord Italia

(Teleborsa) - Il fenomeno dellaha creato in 28 anni,nel terziario di mercato (servizi meno la pubblica amministrazione, le banche e le assicurazioni e il settore famiglie /servizi domestici):, gli ambiti più dinamici. Restringendo il campo al periodo più recente, quello pre – Covid e confrontando lerelative alla sola componente femminile, oltre alla prevalente crescita dovuta alle dipendenti, si evidenzia chee che la diminuzione delle imprenditrici (- 34 mila) è in proporzione minore di quella degli uomini (– 80 mila).Questi in sintesi i dati di. "e, ma neanche accorciare le distanze con i partner europei: è necessario trovare le leve per rimuovere i macigni che ostacolano la partecipazione delle donne al mondo del lavoro, sia dipendente che autonomo. Servono, anche in tema di welfare ed è necessarioper una maggiore sensibilizzazione sulle discipline STEM, sull’educazione digitale e sull’alfabetizzazione finanziaria", commentaAnalizzando l’(dipendenti, professioniste, imprenditrici) nel terziario di mercato a livello territoriale, le elaborazioni delnello specifico troviamo Friuli-Venezia Giulia (52,9%), Emilia- Romagna (52,5%), Trentino-Alto Adige/Südtirol (51,7%), Veneto (50,7%), Piemonte (50,0%). In posizione mediana le regioni del centro e la Sardegna (45,8%) In fondo alla graduatoria per presenza femminile troviamo la Campania (39,3%), la Sicilia (39,6%), la Calabria (39,7%), la Puglia (42,5%) e la Basilicata (43,2%).Significativi i valori della presenza imprenditoriale femminile in Valle d’Aosta (46,4%), seguita da Trentino Alto Adige (41,5%), Friuli – Venezia Giulia (40,9%) e Liguria (40,2%).Con riferimento ai lin testa per peso della componente femminile emerge la Lombardia (40,5%) a cui segue a breve distanza il Lazio (40,0%) e quindi Piemonte (39,4%) ed Emilia-Romagna (39,0%).Analizzando infinedipendente e indipendente per settori, in valori assoluti al 2023 emerge che loccupate nel totale delle attività economiche. Scendendo nel dettaglio e scorporando la sola componente delle imprenditrici, in Italia se ne contano 1,2 milioni circa: di queste, quasi 800mila operano nel terziario di mercato. La maggiore concentrazione di donne che gestiscono, ambito nel quale il 31% delle occupate è imprenditrice contro una media complessiva nel terziario di mercato pari al 13,2%.Le variazioni - dal periodo pre – covid al 2023 - vedono, mentre salgono le dipendenti e le professioniste.