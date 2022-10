Johnson & Johnson, la trimestrale non scalda il titolo. Pesa taglio guidance

Johnson & Johnson

(Teleborsa) - Discesa moderata per, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,43% rispetto alla seduta precedente.Il colosso farmaceutico e dei beni di consumo ha chiuso ilconche sono aumentate dell'1,9% a 23,8 miliardi di dollari contro i 23,3 miliardi stimati dagli analisti. L'si è attestato a 4,46 miliardi, pari a 2,48 dollari per azione, rispetto ai 3,67 miliardi, (1,37 dollari per azione). Su base rettificata l'è tuttavia sceso da 2,60 a 2,55 dollari, comunque sopra i 2,48 dollari del consensus. .J&J ha ristretto da 10-10,10 a 10,02-10,07 dollari il range della stima dell'EPS rettificato ed ha peggiorato la guidance relativa alle vendite da 93,3-94,3 a 93-93,5 miliardi.L'andamento dellanella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 167,4 USD, mentre il primo supporto è stimato a 163,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 171.