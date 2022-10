IVASS, Signorini: speriamo presto arbitro assicurativo

(Teleborsa) -La sua nascita coinvolge diverse autorità, con meccanismi e processi da precisare, ma dovremmo essere in dirittura d'arrivo". Così il presidente dell'Ivass,intervenendo al convegno "Donne e assicurazioniAnalogamente all'arbitro bancario, ha spiegato Signorini, "quando c'è unapuò rivolgersi all'arbitro per qualcosa che non va. L'arbitro ascolta anche l'altra parte, l'assicurazione, esamina il ricorso ed emette un giudizio. È una alternativa al ricorso alla magistratura ordinaria"L'arbitro assicurativo - ha precisato Signorinima gli forniremo tutto il supporto necessario. Le decisioni dell'arbitro non saranno vincolanti, a differenza del magistrato la cui sentenza deve essere eseguita. Però l'esperienza dell'arbitro bancario ci dice che in una percentuale di casi molto elevata le banche si uniformano alle sue decisioni".Signorini ha anche rilevato che, ma in Italia è maggiore che altrove ed è più marcato per le donne, che risultano avere conoscenze meno approfondite. Spesso ancora, all'interno della famiglia, è l'uomo ad avere un lavoro oppure un lavoro che pesa di più dal punto di vista economico. C'è laMa in Italia, ha proseguito, "ci sono anche altri gap da colmare, come, che è maggiore rispetto ad altri Paesi. Uno dei grandi problemi economici dell'Italia è che gran parte della sua capacità produttiva, rappresentata dalle donne, non viene sfruttata, impiegata".