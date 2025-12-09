Bankitalia-IVASS-Consob: Generali designata come conglomerato finanziario italiano

(Teleborsa) - In base agli ultimi dati di bilancio e alle informazioni disponibili al 31 dicembre 2024, la Banca d'Italia, l'Ivass, la Consob hanno individuato Generali come conglomerato finanziario italiano
. Si tratta di quei gruppi societari che svolgono attività in misura significativa sia nel settore assicurativo sia in quello bancario e/o dei servizi di investimento.
La vigilanza sui conglomerati finanziari viene esercitata con gli strumenti della vigilanza supplementare
che si aggiungono a quelli utilizzati per l'esercizio delle vigilanze settoriali, al fine di monitorare in modo sistematico l'adeguatezza patrimoniale e la rischiosità del gruppo nel suo complesso, tenendo conto delle interrelazioni fra le attività assicurative e bancario/finanziarie svolte dalle sue diverse componenti.
Il nuovo elenco include solo Generali
, un conglomerato finanziario a guida assicurativa sottoposto a vigilanza supplementare già lo scorso anno. L'IVASS mantiene il ruolo di autorità coordinatrice
sul conglomerato.
Nell'elenco non sono compresi i conglomerati finanziari che includono enti vigilati significativi, la cui identificazione spetta alla Banca Centrale Europea
nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico.