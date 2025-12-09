Milano 15:49
Assicurazioni, Banche, Finanza
Bankitalia-IVASS-Consob: Generali designata come conglomerato finanziario italiano
(Teleborsa) - In base agli ultimi dati di bilancio e alle informazioni disponibili al 31 dicembre 2024, la Banca d'Italia, l'Ivass, la Consob hanno individuato Generali come conglomerato finanziario italiano. Si tratta di quei gruppi societari che svolgono attività in misura significativa sia nel settore assicurativo sia in quello bancario e/o dei servizi di investimento.

La vigilanza sui conglomerati finanziari viene esercitata con gli strumenti della vigilanza supplementare che si aggiungono a quelli utilizzati per l'esercizio delle vigilanze settoriali, al fine di monitorare in modo sistematico l'adeguatezza patrimoniale e la rischiosità del gruppo nel suo complesso, tenendo conto delle interrelazioni fra le attività assicurative e bancario/finanziarie svolte dalle sue diverse componenti.

Il nuovo elenco include solo Generali, un conglomerato finanziario a guida assicurativa sottoposto a vigilanza supplementare già lo scorso anno. L'IVASS mantiene il ruolo di autorità coordinatrice sul conglomerato.

Nell'elenco non sono compresi i conglomerati finanziari che includono enti vigilati significativi, la cui identificazione spetta alla Banca Centrale Europea nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico.
