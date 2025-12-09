Bankitalia-IVASS-Consob: Generali designata come conglomerato finanziario italiano

Generali

(Teleborsa) - In base agli ultimi dati di bilancio e alle informazioni disponibili al 31 dicembre 2024, la Banca d'Italia, l'Ivass, la Consob hanno. Si tratta di quei gruppi societari che svolgono attività in misura significativa sia nel settore assicurativo sia in quello bancario e/o dei servizi di investimento.La vigilanza sui conglomerati finanziari viene esercitata con gliche si aggiungono a quelli utilizzati per l'esercizio delle vigilanze settoriali, al fine di monitorare in modo sistematico l'adeguatezza patrimoniale e la rischiosità del gruppo nel suo complesso, tenendo conto delle interrelazioni fra le attività assicurative e bancario/finanziarie svolte dalle sue diverse componenti.Il nuovo elenco include solo, un conglomerato finanziario a guida assicurativa sottoposto a vigilanza supplementare già lo scorso anno. L'sul conglomerato.Nell'elenco non sono compresi i conglomerati finanziari che includono enti vigilati significativi, la cui identificazione spetta allanell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico.