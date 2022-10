Italia, cambiamento climatico è costato 35 miliardi di euro in 10 anni

(Teleborsa) - Ilha causato nell'(UE). Lo comunica Eurostat, che ha rielaborato stime dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, sottolineando come la situazione stia peggiorando. La media mobile trentennale delle perdite economiche legate al clima mostra infatti "una chiara tendenza, aumentando di quasi il 2% all'anno nell'ultimo decennio".Le perdite economiche legate al clima misurano le perdite economiche dovute a. Gli eventi meteorologici e climatici sono definiti come eventi meteorologici (tempeste), eventi idrologici (inondazioni, movimenti di massa) ed eventi climatologici (ondate di calore, ondate di freddo, siccità, incendi boschivi).Nel, le perdite economiche totali legate al clima sono state di 12 miliardi di euro. La perdita totaleè stata registrata nel(27,9 miliardi di euro), più del doppio rispetto al 2020, a causa delle ondate di caldo registrate in Europa che hanno prosciugato il terreno e causato incendi. La perdita totaleè stata osservata nel(3,7 miliardi di euro).Nel 2020, le perdite economiche legate al clima sono state didell'UE. Lo Stato membro con la perdita per abitante più elevata (quasi tre volte superiore alla media dell'UE) è stata la(91 euro per abitante), seguita dalla(62 euro) dall'(42 euro). Le perdite più basse per abitante sono state registrate in Bulgaria (0,7 euro per abitante), Slovenia e Slovacchia (entrambe 4 euro).Le, nell'ultimo decennio, sono state, con un picco di 11,9 miliardi di euro nel 2017 e il valore più basso di 625 milioni di euro nel 2013. Nel 2020 sono state pari a quasi 2,5 miliardi di euro, pari a(cifra che piazza l'Italia al quarto posto in UE nel confronto per abitante).