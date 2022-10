Helbiz, accordo di fusione con Wheels. Titolo continua a crollare

Helbiz

(Teleborsa) -, società attiva nella micromobilità in sharing, ha, piattaforma di mobilità elettrica nel mercato statunitense fondata nel 2018. La fusione, grazie all'estesa presenza di Wheels in Nord America, permetterà ad Helbiz dioltre che accedere al grande mercato di Los Angeles. Al completamento della fusione, prevista per il mese di novembre 2022 sulla base delle disposizioni ordinarie sul closing, il CEO di Wheels Marco McCottry guiderà il business legato alla micromobilità di Helbiz in Nord America."In Wheels abbiamo trovato il partner giusto per ilnella nostra azienda - ha dichiaratodi Helbiz - Grazie al suo veicolo innovativo, alla tecnologia proprietaria e alla consolidata esperienza operativa, Wheels è un player unico nel settore della micro-mobilità elettrica".Il deal è anche un tentativo di, che rischia anche di essere. Il titolo ha infatti chiuso la seduta di ieri, dopo l'annuncio dell'accordo per la fusione, in calo dell'8,10% a quota 0,285 dollari. La quotazione è ben lontana dagli oltre 10 dollari con cui l'azienda è sbarcata a Wall Street nell'agosto 2021 e anche inferiore alla soglia di 1 dollaro necessaria per restare quotata al Nasdaq. Per non essere revocata, il prezzo delle azioni ordinarie deve essere di almeno 1 dollaro per azione per un minimo di 10 giorni di negoziazione consecutivi prima del 16 gennaio 2023."L'acquisizione di Wheels espande il core business di Helbiz nella micromobilità, rafforzando la capacità della nuova società di operare in 67 mercati a livello globale - ha dichiarato Giulio Profumo, CFO di Helbiz - Su base consolidata, l'azienda prevede di generare, raddoppiando così il fatturato 2021 di Helbiz"."Intendiamo ristrutturare la società che nascerà dopo la fusione percombinando margini più elevati, derivanti dal business di Wheels, risparmi operativi e riduzioni dei costi operativi - ha aggiunto Profumo - La società stima di raggiungere un margine di profitto lordo positivo entro i prossimi nove mesi e una redditività a livello operativo entro i prossimi 24 mesi".