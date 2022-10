La Commissione Ue propone di accelerare l'introduzione dei pagamenti istantanei in euro

(Teleborsa) -in euro, a disposizione di tutti i cittadini e le imprese titolari di un conto bancario nell'UE e nei paesi del SEE. È lapresentata oggi dalla. L'obiettivo, spiega la Commissione in una nota, è di garantire che i pagamenti istantanei in euro siano convenienti, sicuri ed elaborati senza ostacoli in tutta l'UE.I pagamenti istantanei consentono alle persone di trasferire denaro in qualsiasi momento della giornata in dieci secondi. Questo è molto più veloce rispetto ai, che vengono ricevuti dai fornitori di servizi di pagamento solo durante l'orario lavorativo e arrivano sul conto del beneficiario solo entro il giorno lavorativo successivo, che potrebbe richiedere fino a tre giorni di calendario.I pagamenti istantanei aumentano notevolmente lae laper i, ad esempio quando si pagano bollette o si ricevono bonifici urgenti (ad esempio in caso di emergenza medica). Inoltre, aiutano a migliorare significativamente il flusso di cassa e portano risparmi sui costi per le imprese, in particolare per le PMI, compresi i rivenditori. Liberano denaro attualmente bloccato in transito nel sistema finanziario, il cosiddetto "", che può essere utilizzato prima per consumo o investimento. La Commissione ha sottolineato che quasisono bloccati ogni giorno. All'inizio del 2022, solo l'11% di tutti i bonifici in euro nell'UE sono stati istantanei. "Questa proposta – spiega ancora la Commissione – mira a rimuovere le barriere che impediscono ai pagamenti istantanei e ai loro vantaggi di diventare più diffusi".“I pagamenti istantanei stanno rapidamente diventando la norma in molti paesi. Dovrebbero essere accessibili a tutti in Europa, in modo da rimanere competitivi a livello globale e sfruttare al massimo le opportunità di innovazione offerte dall'era digitale. Le persone guadagnano con più scelta e convenienza, le aziende guadagnano con un migliore controllo del flusso di cassa e costi operativi inferiori. La proposta di oggi rafforzerà la nostra economia, la renderà più efficiente e la aiuterà a crescere”, ha dichiarato, vicepresidente esecutivo per Un'economia al servizio delle persone."Il passaggio dai trasferimenti del "giorno successivo" ai trasferimenti di "dieci secondi" è sismico e paragonabile al passaggio dalla posta alla posta elettronica. Eppure oggi, quasi nove bonifici su dieci in euro vengono ancora elaborati come tradizionali bonifici "lenti". Non vi è alcun motivo per cui molti cittadini e imprese nell'UE non siano in grado di inviare e ricevere denaro immediatamente, la tecnologia per fornire pagamenti istantanei è in vigore dal 2017 – ha aggiunto, Commissaria per i servizi finanziari, la stabilità finanziaria e l'Unione dei mercati dei capitali –. Questa funzione per inviare e ricevere denaro in pochi secondi è particolarmente importante in un momento in cui le bollette per famiglie e PMI aumentano e ogni centesimo conta. Questa iniziativa andrà a beneficio diretto dei cittadini e delle imprese dell'UE".