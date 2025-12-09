UE approva 1,5 miliardi di euro di aiuti dell'Italia per capacità produttiva cleantech

(Teleborsa) - Laha approvato una sostegno di investimenti strategici che incrementano la capacità produttiva di tecnologie pulite (cleantech), in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal. Il regime è stato approvato nell'ambito del Quadro di Aiuti di Stato del Clean Industrial Deal (CISAF), adottato dalla Commissione il 25 giugno 2025. Il regime sarà cofinanziato dal Fondo per la Recupero e la Resilienza.Lo scopo del regime è quello di concedere aiuti per investimenti che incrementano la capacità produttiva per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette. nonché per la produzione dei principali componenti specifici di tali tecnologie. Nell'ambito del regime, l'aiuto assumerà la forma didi entrambi. La misura sarà aperta alle imprese in tutto il territorio italiano. L'aiuto potrà essere concesso fino al 31 dicembre 2030.La Commissione ha concluso che il regime italiano èper accelerare la transizione verso un'economia a zero emissioni nette e facilitare lo sviluppo di determinate attività economiche, che sono importanti per l'attuazione del Clean Industrial Deal."Questo regime contribuirà ad aumentare la capacità produttiva di tecnologie pulite in Italia sostenendo investimenti chiave - ha detto- Gli aiuti del governo italiano, uniti ai fondi del Fondo per la Ricreazione e la Resilienza (RRF), ci aiutano a raggiungere gli obiettivi del Clean Industrial Deal, riducendo al minimo le potenziali distorsioni della concorrenza".