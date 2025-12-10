UE propone Pacchetto Reti per ridurre bollette e dipendenza. Ma servono 1,2 trilioni di euro

(Teleborsa) - Laha, per modernizzare e ampliare la spina dorsale del sistema energetico europeo, ovvero l'infrastruttura di rete. Le misure presentate oggi consentiranno all'energia di fluire in modo efficiente in tutti gli Stati membri, integrando energia pulita più economica e accelerando l'elettrificazione, si legge in una nota dell'esecutivo UE. Ciò contribuirà a ridurre i prezzi dell'energia e a sostenere condizioni di vita accessibili per tutti gli europei. Garantirà inoltre un approvvigionamento sicuro e affidabile, mentre l'Europa si allontana dalle importazioni di energia dalla Russia per raggiungere l'indipendenza energetica.Secondo dati forniti dalla Commissione, idella rete hanno raggiunto i 5,2 miliardi di euro nel 2022 e potrebbero salire a 26 miliardi di euro entro il 2030. Inoltre, entro il 2040, fino a 310 TWh di energia rinnovabile potrebbero andare sprecati, ovvero quasi la metà del consumo di elettricità nel 2023. Viceversa,per 40-43 miliardi di euro l'anno e alzare del 50% il commercio transfrontaliero di energia elettrica potrebbe aumentare il PIL annuo dell'UE nel 2030 di circa 18 miliardi di euro.Il Pacchetto Reti segna un nuovo approccio alle infrastrutture energetiche,delle infrastrutture, accelerando al contempo le procedure di autorizzazione e garantendo una più equa ripartizione dei costi per i progetti transfrontalieri. Il nuovo approccio consentirà di utilizzare al meglio le nostre infrastrutture energetiche esistenti e, parallelamente, accelererà lo sviluppo delle reti e di altre infrastrutture energetiche fisiche in tutta l'UE.Per garantire l'infrastruttura di rete a prova di futuro, la Commissione propone ulteriori modalità di finanziamento. La condivisione dei costi e il bundling sono esempi di questo tipo: infrastrutture energetiche transfrontaliere sempre più integrate offrono benefici che vanno oltre i territori in cui vengono costruite. Ciò rende essenziale unasui consumatori locali. Per affrontare questo problema, il Pacchetto Reti Europee mira a garantire maggiore trasparenza ed equità nella valutazione di costi e benefici. Il raggruppamento dei progetti infrastrutturali può anche semplificare il finanziamento, ad esempio attraverso la creazione di società veicolo, attraendo così investimenti aggiuntivi.La Commissione fa notare che, nel 2024, ihanno raggiunto 0,199 euro per kWh, rispetto a 0,082 euro in Cina e 0,075 euro negli Stati Uniti. Nella prima metà del 2025, ilè variato da 0,3835 euro per kWh in Germania a 0,1040 euro per kWh in Ungheria, mentre i prezzi dell'elettricità per uso non domestico sono variati da 0,2726 euro per kWh in Irlanda a 0,0804 euro per kWh in Finlandia. "Una delle ragioni principali di questa disparità è l'insufficiente livello di investimenti e di integrazione delle nostre infrastrutture", viene sottolineato.Annunciate dalla Presidente Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione 2025, le 8 Autostrade dell'Energia (Iberian Peninsula, Great Sea Interconnector, Harmony Link, TransBalkan Pipeline, Bornholm Energy Island, South-East Europe, SouthH2 Corridor, Southwest hydrogen corridor) affrontano le esigenze infrastrutturali più urgenti che richiedono ulteriore sostegno e impegno a breve termine per la loro attuazione. La Commissione si impegna adattraverso un coordinamento politico rafforzato. Ogni progetto sarà prioritario a livello UE e la Commissione sosterrà gli Stati membri nell'attribuire loro la stessa priorità a livello nazionale."Il Pacchetto Reti Europee è più di una semplice politica - ha commentatoper una Transizione Pulita, Giusta e Competitiva - È il nostro impegno per un futuro inclusivo, in cui ogni parte d'Europa possa beneficiare dei benefici della rivoluzione energetica: energia pulita più economica, ridotta dipendenza dai combustibili fossili importati, approvvigionamento sicuro e protezione dagli shock dei prezzi. Simboleggia la nostra determinazione a superare le sfide attraverso l'unità, fornendo una vera risposta dell'UE a una sfida di importanza europea".La Commissione stima che saranno, di cui 730 miliardi di euro solo per le reti di distribuzione e 240 miliardi di euro per le reti dell'idrogeno. Sono quindi necessari investimenti significativi per garantire che le reti siano adatte al futuro e raggiungano la neutralità climatica entro il 2050. L'attuale bilancio a lungo termine dell'UE (2021-2027) sostiene già le reti energetiche, con il Connecting Europe Facility che stanzia 5,8 miliardi di euro per progetti transfrontalieri. Nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2028-2034, la Commissione ha proposto di quintuplicare la dotazione del CEF-Energia, da 5,8 miliardi di euro a 29,91 miliardi di euro. I progetti di reti nazionali saranno ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei piani di partenariato nazionale e regionale e del Fondo europeo per la competitività.