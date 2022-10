Eni, Calvosa: "Mattei ha avuto visione del futuro in tempi sfidanti. I suoi valori ispirano la nostra azione"

Eni

(Teleborsa) - La, in occasione del, ha tenuto un intervento di commemorazione presso la sede della società a Roma."I suoi", ha detto Lucia Calvosa. "Ciò che maggiormente lo ha caratterizzato è stata la. Anche i nostri tempi sono sfidanti, e il nostro futuro è dato dalla decarbonizzazione dei prodotti e dei processi, e quindi dalla transizione energetica, giusta e inclusiva"."Penso che i due aggettivi, giusta e inclusiva", ha proseguito la Presidente di Eni, "non solo sarebbero stati molto apprezzati da Enrico Mattei, ma rappresentano proprio l'. Lo stile Mattei, la prevalenza del valore di lungo periodo sul profitto, l'ingaggio con le comunità locali, la formazione e l'eccellenza delle persone sono rimasti nel codice genetico della nostra mission aziendale. E – questo è il mio augurio più profondo – tali rimarranno"."Proprio rispettando questo codice genetico Eni potrà raggiungere - attraverso la realizzazione del successo sostenibile -", ha concluso Lucia Calvosa, "e in particolare quello – che peraltro rappresenta l'obiettivo prioritario – dell', a beneficio dell'umanità".