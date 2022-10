Zegna, ricavi in crescita del 27,5% in 3° trim. Guidance confermata

Ermenegildo Zegna

(Teleborsa) -, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nel settore dell'abbigliamento di lusso maschile, ha registrato undi 357 milioni di euro neldel 2022, in aumento del 27,5% anno su anno. I ricavi hanno raggiunto 1,09 miliardi di euro neidell'anno, in crescita del 22,9% rispetto ai primi nove mesi del 2021.Il(prodotti a marchio Zegna e le linee di prodotti Tessile e Marchi di terzi) ha registrato ricavi pari a 289 milioni di euro nel triemstre, in crescita del 27,2% anno su anno. Ilha messo a segno ricavi pari a 69 milioni di euro, in crescita del 29,5% anno su anno."Questo trimestre è statograzie all'eccezionale performance di Zegna e Thom Browne in Europa, Medio Oriente e Stati Uniti, oltre a un rimbalzo nella regione della Grande Cina - ha commentato il- Abbiamo raggiunto una serie di traguardi in questo trimestre mentre continuiamo a portare avanti la nostra strategia e i nostri impegni rimanendo fedeli ai valori che ci guidano da 112 anni".Dal punto di vista geografico, la, "godendo di un solido rimbalzo a luglio e agosto prima che i nuovi blocchi iniziassero ad avere un impatto negativo a settembre". In particolare, i ricavi nella regione sono stati pari a 116 milioni di euro, in crescita del 3% anno su anno.Alla luce della performance durante i primi nove mesi del 2022 e nonostante la continua volatilità nella regione della Greater China, il Gruppoper l'intero anno a un. Inoltre, continua ad anticipare un solido miglioramento delll'EBIT rettificato, nonostante l'aumento dei costi di marketing e centrali e il mix di paesi sfavorevole che potrebbe influire sul margine.