Giorgetti: "Massimo impegno per proteggere famiglie e imprese"

(Teleborsa) - "e dalle emergenze gravi del presente, nella convinzione che - in questi anni di incertezza - onon la logica del debito e del sussidio; e che si debbano tutelare le imprese dalla volatilità dei prezzi e dalla scarsità delle risorse, non solo assicurando loro la disponibilità di liquidità, ma anche che tale disponibilità sia accessibile a condizioni il più possibile vantaggiose".Lo ha detto il ministro dell'Economiaallasottolineando che "occorre adottare politiche di rapido contraston grado di frenare sì la crescita dell'aumento dei prezzi, ma soprattutto tali da evitare che"Il nuovo Governo- nei prossimi anni - a ridurre il deficit della pubblica amministrazione e il rapporto debito/Pil", ha proseguito Giorgetti - "ma è anche profondamente convinto dell'urgenza di proteggere le famiglie, soprattutto le più deboli, dal rialzo delle bollette e del carrello della spesa, di difendere la competitività delle nostre aziende, anche a fronte delle ingenti misure di supporto annunciate da altri Paesi europei (quali Germania e Francia) e non solo (ad esempio il Giappone)".Per il Ministro è importante che tutti facciano il proprio dovere. "La ricchezza effettiva dipende dalla prudenza di chi amministra con parsimonia e buon senso rispetto agli eventi occorsi e a quant'altro potrà accaderc. Giorgetti ha anche ribadito il "massimo impegno per la protezione dell'economia delle famiglie e delle imprese" in questo periodo di incertezze.Sulla crisi: "ci ha insegnato quanto sia necessario che gli Stati faccianoponderando assieme presente e il futuro, stimoli e debito; coniugando quindi sacrifici e necessità del consumo; coordinandosi per fissare le regole e definire le prerogative di Stati e istituzioni tali da gestire gli eventi imprevisti che purtroppo seguitano a colpire l'Unione in modo trasversale"."È necessario, a tal fine - ha aggiunto - che si continui, con progressi concreti, a portare a termine, con successo, le riforme già avviate e che ho brevemente descritto". Poiché, afferma, "il loro completamento, infatti, unito agli sforzi profusi per la modernizzazione dei mercati finanziari e la valorizzazione di una educazione finanziaria in Italia, permetteranno lo sviluppo di mercati solidi ed efficienti, capaci di allocare le risorse in modo