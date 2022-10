NVP, closing acquisizione 100% di E.G. Audiovisivi

NVP

(Teleborsa) -, PMI Innovativa attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, fa sapere che in data odierna è avvenuto il closing dell’operazione di acquisizione del 100% del capitale sociale di E.G. Audiovisivi (“E.G.A.”), con la contestualeE.G.A. è attiva nel settore dei servizi audiovisivi con specializzazione nello sport e nei servizi verso società calcistiche, in particolare, nella ideazione e produzione di contenuti sportivi attraverso le riprese audiovisive, il montaggio, l’editing, la gestione di studi televisivi e la distribuzione di tali contenuti su piattaforme multimediali e la gestione delle stesse.NVP amplia il portafoglio contratti e la capacità produttiva con una nuova unità SNGe la possibilità di fornire un’offerta di servizi sempre più completa, alle società sportive fornendo contenuti audiovisivi finiti, pronti alla distribuzione, garantendo anche la loro distribuzione su piattaforme OTT e canali multimediali.L’acquisizione permetterà il raggiungimento di performance sempre più qualitative, con la realizzazione di contenuti pronti ad essere distribuiti, in un contesto di mercato nel quale la disponibilità di produzioni di eventi fruibili assume un ruolo sempre più rilevante.