NVP, ricavi in aumento a 7,2 milioni di euro nel primo trimestre

NVP

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, ha chiuso ilconpari a 7,2 milioni di euro, in crescita del 20% rispetto a 6 milioni di euro al 31 marzo 2023. Il perimetro di consolidamento comprende le società E.G. Audiovisivi e Produzioni Italia, che hanno contribuito con ricavi per circa 1 milione di euro interamente realizzati in Italia.I ricavi si riferiscono per 5,6 milioni di euro alle attività riconducibili alle(4,5 milioni di euro al 31 marzo 2023) e per 1,6 milioni di euro alle attività di(1,5 milioni di euro al 31 marzo 2023). I ricavi all'sono pari a 0,8 milioni di euro (0,3 milioni di euro al 31 marzo 2023).Ilrelativo al Q2 2024 è pari a circa 7,3 milioni di euro ed evidenzia un incremento del 20% rispetto al portafoglio ordini del Q2 2023 (6,1 milioni di euro)."Anche per l'esercizio in corso registriamo unaper il Gruppo - ha commentato l'- il primo trimestre 2024 segna un ulteriore significativo balzo dei ricavi con una crescita del 20% rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente. Il risultato raggiunto fino ad oggi rappresenta il costante impegno da parte del management focalizzato nella politica di crescita del business incrementando il livello di esperienza e competenza, ampliando il portafoglio con l'ingresso di nuovi clienti, oltre a consolidare i rapporti con la clientela storica"."Ladelle manifestazioni sportive ma si consolidano anche le produzioni nel settore entertainment & moda grazie sia alle importanti partnership con primari leader mondiali nell'ideazione, produzione e distribuzione di programmi d'intrattenimento e serie televisive oltre ad essere protagonisti delle produzioni video delle sfilate di moda di alcuni dei principali brand", ha aggiunto.