ANIMA holding, comunicazione sullo share buy-back

il principale asset manager indipendente in Italia

(Teleborsa) - In relazione al programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea degli azionisti in data 31 marzo 2022 e il cui avvio è stato comunicato il 14 luglio 2022, ANIMA Holding ha reso noto di aver, dal 24 al 28 ottobre 2022, complessivamenteal prezzo medio di 3,0972 euro, per unpari aA seguito degli acquisti comunicati il 31 ottobre e considerate le azioni ordinarie già in portafoglio, ANIMA Holding detiene 15.278.602 azioni proprie pari a circa il 4,41% del capitale sociale.A Milano, oggi, seduta sostanzialmente invariata per, che termina gli scambi con un moderato -0,13%.