Maersk taglia stime per domanda globale di container dopo forte 3° trimestre

Maersk

(Teleborsa) -, il più grande armatore mondiale di navi portacontainer, ha registratodelin aumento di 6,2 miliardi di dollari (+37%) a 22,8 miliardi di dollari, principalmente a causa di un aumento di 4,9 miliardi di dollari nella divisione Ocean, mentre i ricavi sono aumentati di 1,6 miliardi di dollari nell'area Logistica e servizi e di 90 milioni di dollari nei Terminal. L'è aumentato di 4 miliardi a 10,9 miliardi di dollari, superando le attese degli analisti per 9,8 miliardi di dollari. L'è stato di 8,9 miliardi di dollari (5,4 miliardi di dollari un anno fa).La società danese ha spiegato che la redditività è stata trainata dalle tariffe di trasporto sostanzialmente più elevate, tuttavia, come previsto, le tariffe di trasporto hanno iniziato a diminuire nella seconda parte del trimestre, a causa dell', insieme a mercati che hanno iniziato a normalizzarsi cone progressivo allentamento della congestione."Il nostro risultato del terzo trimestre è stato- ha commentato il- Le tariffe di trasporto marittimo, che hanno guidato gli eccezionali risultati che abbiamo ottenuto nel 2022, sono aumentate di nuovo sia su base annua che rispetto al secondo trimestre. Tuttavia, è chiaro che le tariffe di trasporto hanno raggiunto il picco e hanno iniziato a normalizzarsi durante il trimestre, guidate sia dalla diminuzione della domanda che dall'allentamento della congestione della catena di approvvigionamento. Come anticipato tutto l'anno, i guadagni in Ocean diminuiranno nei prossimi periodi"."Con la guerra in Ucraina, una crisi energetica in Europa, un'inflazione elevata e un'incombente recessione globale, ci sono molte nuvole scure all'orizzonte - ha spiegato - Ciò pesa sul potere d'acquisto dei consumatori, che a sua volta ha un impatto sulla domanda globale di trasporto e logistica. Mentre prevediamo che, continueremo a perseguire le opportunità di crescita all'interno della nostra attività di Logistica".Maersk ha confermato laper un EBITDA sottostante di circa 37 miliardi di dollari, un EBIT sottostante di circa 31 miliardi di dollari e un free cash flow (FCF) superiore a 24 miliardi di dollari. Dato il rallentamento economico in atto, che dovrebbe continuare anche nel prossimo anno, la società haa un calo compreso tra -2% e -4% rispetto al precedente limite inferiore del intervallo +/- 1%.