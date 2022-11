Banca Profilo, utile primi 9 mesi a 8,5 milioni di euro

Banca Profilo

(Teleborsa) -ha chiuso icon unpari a 8,5 milioni di euro (-16,8% a/a), in riduzione di 1,7 milioni di euro rispetto al risultato dello stesso periodo dello scorso esercizio, ma in crescita di 0,6 milioni di euro (+7,4% a/a) al netto degli utili non ricorrenti relativi alla cessione della controllata svizzera registrati nello stesso periodo del 2021.La, inclusa la Raccolta Fiduciaria netta, si attesta a 5,4 miliardi di euro (-7,0% a/a), in funzione della riduzione di valore della raccolta indiretta a seguito del calo dei mercati e nonostante una raccolta netta positiva del Private banking per 113 milioni di euro.Ilnei primi nove mesi del 2022 è pari a 26,3 milioni di euro (+120,3%). L'incremento è principalmente legato al maggior contributo derivante dai titoli di debito del banking e trading, in particolare sui titoli governativi legati all'inflazione, nonché alla crescita degli impieghi gestiti dall'Investment banking e garantiti dallo Stato.Lesono pari a 17 milioni di euro, in riduzione rispetto al dato dei primi nove mesi del 2021 (-10,9%). Il risultato è dovuto principalmente alle minori commissioni legate ai collocamenti e alla riduzione delle masse in gestione e consulenza nel Private Banking.Il consiglio di amministrazione "ha preso atto cheArepo BP, con l’assistenza degli advisor Lazard e Wepartner, per la selezione di primari soggetti interessati adnel capitale sociale di Banca Profilo in un'ottica di ulteriore sviluppo ed efficientamento della medesima", si legge nella nota sui conti.