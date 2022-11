Investindustrial crea Arterex: aggrega aziende acquisite in settore sanitario

(Teleborsa) - Il fondo di private equity, dell'italiano Andrea Bonomi, ha firmato una serie di- fornitore globale di prodotti, componenti e dispositivi medici specializzati per il- attraverso le acquisizioni di Formula Plastics, Kabo, Luc & Bel e ModenPlast in Italia e in Nord America.Con un, Arterex è stato ideato per soddisfare le esigenze specifiche dei grandi OEMs globali e regionali del settore. Il nuovo gruppo opera attraverso 4 innovativi impianti di produzione in 3 continenti e conta più di 800 dipendenti.(manager di successo nel settore) assumeranno rispettivamente il ruolo di Presidente Esecutivo, Amministratore Delegato e Direttore Finanziario di Arterex"Questa opportunità è il risultato della combinazione tra l', che ha portato alla creazione di gruppi leader nei loro settori, e la capacità di accelerarne l'internazionalizzazione attraverso investimenti globali come fatto per le recenti acquisizioni di Bakelite, CSM Ingredients e La Doria", ha commentato Bonomi.