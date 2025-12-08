Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:52
25.603 -0,35%
Dow Jones 18:52
47.753 -0,42%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Piazza Affari: risultato positivo per il comparto sanitario italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: risultato positivo per il comparto sanitario italiano
L'Indice delle aziende sanitarie guadagna lo 0,71% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 187.052,44 punti.
Condividi
```