Investindustrial, ingresso di Alberto Bettoli come Co-Head dell'Operational Improvement

(Teleborsa) -, società di private equity fondata da Andrea Bonomi, ha annunciato la. Bettoli entrerà ufficialmente in Investindustrial nell'aprile 2026, dopo una carriera di successo durata 26 anni in McKinsey & Company, dove ha recentemente ricoperto il ruolo di Senior Partner, guidando team dedicati alla gestione dei clienti e affiancando i vertici aziendali in un ampio ventaglio di settori e funzioni, tra cui strategia, M&A, commercial excellence, operations e organizzazione.La sua- in particolare nel settore industriale e in altri contesti B2B - è un grande valore aggiunto per le attività di Operational Improvement di Investindustrial, si legge in una nota.Alberto Bettoli assumerà la carica di Partner e Co-Head del team di Operational Improvement, un gruppo in forte espansione che oggi conta oltre 30 professionisti.per rafforzare ulteriormente le capacità di advisory di Investindustrial, orientate alla creazione di valore del portafoglio.Contestualmente,, che ricopriva la posizione di Co-Head dell'Operational Improvement,. Questo adeguamento strategico riflette la crescente domanda di servizi di advisory a supporto delle società in portafoglio nei loro percorsi di crescita e sviluppo in questi mercati chiave dove Investindustrial ha realizzato investimenti significativi tra cui la recente apertura dell'ufficio di Tokyo., durante i quali ha guidato i team di McKinsey nel supportare numerose società del portafoglio Investindustrial, tra cui Omnia Technologies, CEME, Nexture e Ourvita - commenta Andrea Bonomi, presidente dell'Industrial Advisory Board di Investindustrial - La sua solida esperienza e la sua comprovata leadership rafforzeranno ulteriormente la nostra capacità di fornire servizi di advisory per sostenere la crescita delle nostre società in portafoglio".