MPS, aumento capitale coperto a 96,3%. Alle banche 93 milioni

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -ha comunicato che si èacquistati durante l'asta su Euronext Milan, ad esito del quale sono state sottoscritte 29.465.590 azioni ordinarie di nuova emissione per un controvalore complessivo pari a 58.931.180 euro.Lapost esercizio dei diritti acquistati all'asta corrisponde a complessive 1.203.123.666 azioni spettanti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in relazione alla quota di partecipazione già detenuta, e a investitori istituzionali e privati.Ledi nuova emissione - per un controvalore di 93.083.964 euro (pari aldell'aumento di capitale) - saranno sottoscritte dalle, ossia BofA, Citigroup, Credit Suisse, Mediobanca in qualità di joint global coordinators, e Banco Santander, Barclays, Société Générale e Stifel in qualità di joint bookrunners, nonché da Algebris.